الجديدة: سيارة خفيفة تردي خمسينيا جثة هامدة

احمد مصباح ـ هبة بريس

استقبل المستشفى الإقليمي بالجديدة، مساء اليوم الخميس، قبيل موعد الإفطار الرمضاني، جثة رجل قضى نحبه إثر تعرضه لحادثة سير.

الحادثة المأساوية وقعت فصولها الدموية، في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس، بتراب إقليم الجديدة، على الطريق الجهوية رقم: 3423، الرابطة بين عاصمة دكالة ومنتجع الوليدية، عند النقطة الكيلومترية 20، وتحديدا على بعد حوالي 4 كيلومترات جنوب المنطقة الصناعية للجرف الأصفر. حيث صدمت سيارة خفيفة من نوع “كونغو”، كانت متجهة لتوها صوب الجديدة، راجلا في عقده الخامس، كان يعتزم قطع الطريق.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت الضابطة القضائية، في إطار البحث الذي فتحته تحت إشراف النيابة العامة المختصة، المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد أسباب وملابسات حادثة السير المميتة. كما انتدبت سيارة إسعاف، نقلت جثة الضحية إلى المستشفى الإقليمي، حيث أودعت في مستودع حفظ الأموات.

وبالمناسبة، فقد كان تدخل رجال الدرك ناجعا في فك الاختناق المروري في الاتجاهين، الذي عرفه المقطع الطرقي الذي كان مسرحا للنازلة المأساوية

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