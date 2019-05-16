اسرة الامن بطنجة تحتفل بالذكرى ال63 لتأسيس الامن الوطني ( فيديو )

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أحيت أسرة الأمن الوطني بطنجة، صباح يومه الخميس 16 ماي الجاري، الذكرى الثالثة والستون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك خلال حفل احتضنه مقر قوات التدخل السريع بمدينة طنجة.

وتميز هذا الحفل بحضور السيد محمد امهيدية والي جهة طنجة- تطوان -الحسيمة والسيد عبد الخالق المرزوقي عامل عمالة الفحص بني مكادة، والسيد محمد أولحتيت أوعلا والي ولاية أمن طنجة، وعدد من رؤساء الهيئات المنتخبة وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية إضافة إلى مسؤولي المصالح الأمنية على صعيد ولاية أمن طنجة.

وحسب اوعلا فان ولاية أمن طنجة تعمل على غرار مختلف ولايات الأمن على مواكبة المستجدات وتطوير إمكانياتها الـمادية والبشرية وتعزيز قدراتها بأدوات عمل حديثة ووسائل عمل بتقنية متطورة دون إغفال مبدأ ترسيخ الإنتاج الأمني الـمشترك والانفتاح على مختلف الـمتدخلين وفعاليات الـمجتمع الـمدني وكل الـمكونات الـمهتمة بالـموضوع.

واضاف السيد الوالي ان المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة افرزت مجموعة من الظواهر السلبية تمس في العمق حياة وحرية الأفراد والجماعات ومبدأ التسامح وتتسم بالعنف والكراهية، حيث ان المصالح الأمنية الـمغربية رفعت التحدي بمختلف مكوناتها، وتحت الإشراف الـمباشر للسيد الـمدير العام للأمن الوطني عن طريق الاعتماد على مخططات أمنية ناجعة تجسدت في العمليات الأمنية النوعية الاستباقية.

واستعرض الوالي نتائج عمل ولاية امن طنجة لافتا الى ان السنة الماضية والسنة الحالية عرفت انخفاظا ملموسا في معدل الجريمة بعاصمة البوغاز وهو الشيئ الذي استحسنت له الساكنة وتطالب بمزيد من الجهود .كما عرفت المدينة أيضا تفكيك عدد كبير من الشبكات الإجرامية المتخصصة في السرقات، مع تقديم جلهم للعدالة لتورطهم في جرائم الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية والتهريب.

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