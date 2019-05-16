لاتسيو‭ ‬يحرز لقب كأس إيطاليا لكرة القدم

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق لاتسيو من إحراز لقب كأس إيطاليا لكرة القدم، أمس الأربعاء، بعد إحرازه هدفين على أتلانتا، قرب نهاية المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش الهدف الأول قبل ثماني دقائق من النهاية، بضربة رأس بعد ركلة ركنية، قبل أن يضيف خواكين كوريا الهدف الثاني، من مجهود فردي في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

وهذه المرة السابعة التي يفوز فيها لاتسيو بكأس إيطاليا والأولى منذ 2013.

وأنهى فوز فريق العاصمة الإيطالية أربعة أعوام من هيمنة يوفنتوس على مسابقة الكأس المحلية.

كما منح هذا الانتصار لاتسيو مكاناً في دور المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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