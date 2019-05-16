مؤشر حقوق الطفل العالمي..تونس اولا والمغرب بعد ليبيا

هبة بريس ـ الرباط

احتلت تونس صدارة الدول المغاربية ضمن “مؤشر حقوق الطفل العالمي”، وذلك بعد أن جاءت في المركز 15 عالميا متقدمة على عدد من الدول الأوروبية.

واحتلت تونس المركز 69 بالنسبة للحق في الحياة، و50 فيما يخص الحق في الصحة، والمركز 67 في الحق في التعليم، والمركز 19 ضمن الحق في الحماية، فيما جاءت بين المركزين الرابع والخامس بالنسبة لتوفير بيئة مواتية للطفل.

أما الجزائر، فقد جاءت في المركز الثاني مغاربيا و64 دوليا، بعد أن احتلت المرتبة 94 في الحق من الحياة، و89 ضمن الحق في الصحة، والمركز 55 في الحق في التعليم، ثم المركز 37 في الحق في الحماية، وجاءت ما بين المركزين 94 و120 بخصوص توفير بيئة مواتية للطفل.

ورغم الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها حلت في المركز الثالث على الصعيد المغاربي و73 عالميا، إذ احتلت في المرتبة 85 في الحق في الحياة، و58 في الحق في التعليم، ثم المركز 77 في التعليم، فيما جاءت ما بين المركزين 88 و100 بالنسبة لتوفير بيئة مواتية للطفل.

وحل المغرب في المركز 75 عالميا، بعد أن حل في المركز 93 في مؤشر الحق في الحياة، والمركز 92 في الحق في الصحة، ثم 109 بخصوص التعليم، والمركز 70 بالنسبة للحق في الحماية، وما بين المركزين 88 و100 بالنسبة لتوفير بيئة مواتية للطفل.

وفي المركز الأخير مغاربيا، جاءت موريتانيا في المركز 140 عالميا، بعد احتلالها المركز 160 بالنسبة للحق في الحياة، و154 فيما يخص الحق في الصحة، والمركز 153 في الحق في التعليم، والمركز 128 ضمن الحق في الحماية، فيما جاءت بين المركزين الرابع والخامس بالنسبة لتوفير بيئة مواتية للطفل.

ويقوم المؤشر على 5 معايير أساسية هي: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، بالإضافة إلى الحق في الحماية، ثم توفير بيئة مواتية للطفل.

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