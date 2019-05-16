احباط محاولة لتهريب مخدرات عبر مطار طنجة

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن بمطار طنجة بتاريخ الامس 15 ماي من توقيف مواطن مغربي وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا نحو الخارج.

المعني بالامر جرى ضبطه اثناء اجتيازه لإجراءات العبور بالمطار حيث بعد إخضاع حقيبته للتفتيش عبر جهاز المسح بالأشعة(سكانير) التي يراقب بها امتعة المسافرين عثر بها على كمية من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي حوالي 9كيلوغرام.

وقد تم إحالة الموقوف على المصلحة الولا ئية للشرطة القضائية التي عملت على الاحتفاظ به لفائية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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