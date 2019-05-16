الملك محمد السادس يُعدد خصال الراحل عبد الله العمراني

هبة بريس ـ الربــاط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم الفنان عبد الله العمراني، الذي أسلم الروح إلى بارئها أول أمس الثلاثاء بمراكش، عن عمر يناهز 78 سنة.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن بالغ تأثره لتلقي نبأ وفاة المرحوم، الفنان القدير، عبد الله العمراني، الذي اختاره الله إلى جواره في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، بعد حياة زاخرة بالعطاء، وبالأعمال الفنية المتميزة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرته الفنية الوطنية وجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا ومواساتنا في رحيل أحد أعمدة فن التمثيل بالمغرب، المشهود له بالكفاءة والاقتدار والتواضع، وبحرصه، رحمه الله، على البقاء وفيا لأدائه الفني الهادف، سواء على خشبة المسرح أو على شاشة التلفزيون”.

وتضرع جلالة الملك إلى الله عز وجل أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان، وأن يجزي الفقيد المبرور خير الجزاء، على ما أسداه لوطنه في الميدان الفني من عطاء مشهود، ويجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بجنات النعيم.

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