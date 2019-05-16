ولاية أمن مراكش تحتفل بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للامن‎

ضاهر محمد؛ مراكش

إحتفلت اسرة الامن بمراكش صبيحة يومه الخميس 16 ماي على غرار باقي المدن المغربية، بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس الأمن الوطني، والتي تعد مناسبة لاستحضار الجهود الجبارة المبذولة على مستوى ولاية الامن بمراكش.

واستحضر والي أمن مراكش سعيد العلوة خلال مراسيم الاحتفال بذكرى تاسيس الامن الوطني، الجهوذ المبذولة في سياق التنزيل السليم لمقتضيات الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني المستلهمة من التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وكشف والي امن مراكش على معطيات هامة بخصوص مجهودات الامن واستراتيجية عمل مختلف مصالحها، بحضور والي جهة مراكش – آسفي وعامل إقليم الحوز والجنرال القائد المنتدب للحامية العسكرية، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، و الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، و الوكلاء العامين بها ، ورؤساء المحاكم والمجلس الجهوي للحسابات ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم والمفوضين الملكيين بها.

كما حضر احتفالات أسرة الامن بمراكش، نقيب هيئة المحامين بمراكش، والمستشارين والنواب البرلمانيين، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات، و ممثلي الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية وممثلي السكان وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وممثلي وسائل الإعلام ، إذاعات مرئية ومسموعة وصحافة ورقية وإلكترونية ، و متقاعدي الأمن الوطني، أرامل رجال الأمن.

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