الجزائر.. التحقيق مع عشرات الوزراء والمسؤولين في قضايا فساد

هبة بريس - وكالات

استدعت قوات الدرك الوطني الجزائري، التابع لوزارة الدفاع، الخميس، 60 مسؤولًا رفيعًا، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم بملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وهو من أبرز معاوني السعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق.

وقالت مصادر مطلعة، إن هؤلاء المسؤولين يتقدمهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزراء المالية والتجارة والنقل والسياحة والمياه السابقون على التوالي: كريم جودي وعمارة بن يونس وعمار تو، وعمار غول وحسين نسيب.

وهذه هي المرة الأولى، التي تحقق فيها السلطات الأمنية والقضائية مع نحو 60 مسؤولًا بارزًا ”دفعة واحدة“، في قضية علي حداد رجل الأعمال المشهور بعلاقته مع آل بوتفليقة، بينما تبقى القائمة مرشحة للارتفاع بالنظر إلى عدد قضايا الفساد المالي والاقتصادي المفتوحة منذ أسابيع.

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