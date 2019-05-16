وجدة.. ولاية الأمن تحتفي بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني وتقدم حصيلة تدخلاتها‎

هبة بريس : وجدة

بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، نظمت ولاية أمن وجدة صباح اليوم الخميس 16 ماي الجاري بثكنة التدخل السريع احتفالية بحضور كل من والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد ورئيس جماعة وجدة ونائب رئيس مجلس جهة الشرق وفعاليات عسكرية ومدنية وجمعوية.

و ألقى عبد الإله أولاد أمحمد عميد إقليمي رئيس المصلحة الادارية الولائية كلمة نيابة عن والي أمن وجدة حيث استعرض فيها حصيلة عمل ولاية أمن وجدة خلال السنة الأمنية الممتدة من فاتح ماي 2018 لغاية 30 أبريل 2019 ، حيث تم تسجيل 52655 قضية (أنجزت منها 49206) مقابل 50177 قضية في السنة الماضية مع تحقيق معدل زجر عام بلغ 93,44% مقابل 90,30% في السنة الماضية، مع تقديم ما مجموعه 57287 شخصا أمام العدالة، وهذا الارتفاع الملحوظ في معدل الزجر العام انعكس بشكل مباشر على تدعيم الإحساس العام بالأمن لدى المواطن.

وقد أمكنت العمليات الأمنية المتعلقة بمبادرات الشرطة المنظمة على صعيد جميع المناطق التابعة لهذه الولاية من 01 ماي 2018 إلى 14 ماي 2019 وفق مناهج مضبوطة في الزمان والمكان من إيقاف 54132 شخصا في حالة تلبس بالجرم المشهود، منهم 2066 شخصا من أجل مختلف السرقات، كما أمكنت من وضع حد لفرار 17804 شخصا مبحوثا عنه من اجل مختلف الجنايات والجنح 848 شخصا من اجل قضايا متعلقة بالسرقات، بواقع زيادة 227 شخصا عن السنة الأمنية الماضية، وتحقيق محجوزات مهمة من مختلف الممنوعات جاءت على الشكل التالي :

– 01 طن و 456 كلغ من مخدر الشيرا .

– 12 كلغ و 963 غرام من مخدر الكوكايين .

– 120 غرام من الهيروين.

– 427 كلغ و غرام 700من الكيف والطابا .

– 124.141 قرص مهلوس مختلفة الأنواع.

– 30738 قنينة من الخمور المهربة.

– 1911 سلاح أبيض.

– 29917 علبة من السجائر المهربة.

– 2150 علبة من الأدوية المهربة .

– 5231 أنبوب من مادة السيليسيون.

– 21 كلغ من مادة المعسل.

– 124 سيارة.

كما فككت 12 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة السرية أسفرت عن إيقاف 145 شخصا وحجز ما مجموعه 13 زورق مطاطي سريع (زودياك)، 09 سيارات و03 محركات خاصة بالقوارب السالفة الذكر و1500 لتر من البنزين.

و تفكيك 09 شبكات إجرامية في ميدان الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة والقوية تكللت بإيقاف 54 شخصا.

وفي مجال السعي لمحاربة حوادث السير، فقد شاركت المصالح الأمنية المختصة بهذه الولاية في مجموعة من الحملات التوعوية والتحسيسية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، والتي تم تنظيمها لفائدة الراجلين والسائقين بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في إطار الشراكة التي تجمع المديرية العامة للأمن الوطني باللجنة المذكورة، وباقي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالسلامة المرورية.

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