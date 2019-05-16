بسبب مشاركة الأسود بالكان.. تأجيل مباراة الأولمبي الفاصلة لأربعة أشهر‎

هبة بريس – القسم الرياضي

تم تأجيل أخر جولة في تصفيات كأس إفريقيا للمنتخبات الأولمبية و المؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستجرى بطوكيو اليابانية صيف 2020 و ذلك بعدما قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” تغيير موعد إجراء مباريات الدور الثالث والأخير لفئة أقل من 23 سنة و المقرر إقامتها في مصر، وتأجيل موعدها من يونيو إلى شتنبر المقبلين.

وجاء قرار التأجيل بتوصية تقدمت بها اللجنة التنفيذية لـلكاف، خلال اجتماعها الأخير، الذي عقد في أبريل الماضي، حيث أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن غالبية المنتخبات الأولمبية التي ستشارك في التصفيات تتوفر على عناصر تلعب كذلك مع المنتخبات الأولى لبلدانها، وبحكم أن موعد التصفيات السابق الذي كان محددا في الفترة ما بين 3 و11 يونيو المقبل، قريب من موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا للكبار وهي الفترة التي ستشهد دخول مختلف المنتخبات المؤهلة للنهائيات في تجمعات تحضيرية للعرس القاري.

و يشارك المنتخب المغربي الأولمبي في الدور الثالث من التصفيات، بعدما نجح في تجاوز منتخب الكونغو الديمقراطية و ذلك بعد فوزه بالاعتراض الذي تقدم به في قضية تزوير أعمار اللاعبين، حيث سيلتقي أشبال الأطلس مع المنتخب المالي، في مباراة فاصلة ذهابا وإيابا، الفائز فيها سيتأهل لخوض نهائيات بطولة إفريقيا لفئة أقل من 23 سنة و التي ستجرى بمصر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0