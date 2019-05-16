لعب الأطفال الصغار يتسبب في شجار الكبار وسط مسجد في عز رمضان‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تشهد مختلف مساجد المملكة خلال شهر رمضان إقبالا كثيفا من طرف المصلين لتأدية الصلوات الخمس جماعة ، حيث تكتظ بيوت الرحمان خلال الشهر الفضيل مما يحولها في بعض الأحيان لمسرح لأحداث مخلة و دخيلة على ثقافتنا الإسلامية السمحة.

و من بين هاته المظاهر التي لا تمت للإسلام بصلة ، ما وقع بأحد المساجد بمدينة برشيد ، حين تسبب لعب الأطفال الصغار بقلب مسجد أثناء صلاة العصر في نشوب خلاف و شجار بين بعض المصلين و بين أولياء أمور الأطفال المعنيين بالأمر.

و ساهمت الطريقة الفظة التي حاول بها بعض المصلين توبيخ الأطفال الصغار مباشرة بعد نهاية صلاة العصر في غضب لأولياء أمورهم الذين لم يتقبلوا التعامل المهين و الكلام الذي وجه لأبنائهم ، مما حول المسجد لقبلة للتنابز و التراشق ، حيث و لولا تدخل بعض ذوي النيات الحسنة لتطورت الأمور لما لا تحمد عقباه.

و يعمد بعض المصلين “المتشددين” لطرد الأطفال الذين يحجون رفقة أمهاتهم و أولياء أمورهم اثناء الصلوات الخمس و بالأخص التراويح لطردهم من داخل المسجد معتبرين بحجة أنهم يشوشون على المصلين و يفقدونهم خشوعهم.

و تجدر الإشارة إلى أن طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال في المسجد وأثناء الصلاة تختلف اختلافاً واضحاً عن واقع تعامل كثير من المسلمين مع الأطفال في المساجد اليوم، حيث جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره.

وخلاصة الأمر، أنه يحرم طرد الأطفال من المساجد، بل يجب تعويدهم على الحضور للمسجد ليتعلموا الصلاة وقراءة القرآن وأحكام التجويد وغير ذلك من الأحكام الشرعية اقتداءا بالرسول عليه الصلاة و السلام.

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