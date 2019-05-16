مدرب حسنية أكادير يفقد والده

هبة سبور – وكالات

أعلن نادي حسنية أكادير في موقعه الرسمي عن وفاة والد مدرب الفريق ميغيل غاموندي يوم أمس الأربعاء بالأرجنتين، وذلك أيام قليلة فقط من وفاة والدته.

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب سافر إلى الأرجنتين، و سيغيب عن الدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 29 للبطولة الإحترافية.

وفي نفس السياق تقدمت إدارة نادي حسنية أكادير بتعزية للمدرب الارجنتيني جاء فيها :”أيام قليلة على وفاة والدته نهاية الأسبوع الماضي، تلقى مدرب نادي حسنية أكادير ميغيل غاموندي نبأ حزينا اليوم الأربعاء، بعدما فارق والده الحياة، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم نادي حسنية أكادير بجميع مكوناته، بأحر التعازي و المواساة، لمدربنا غاموندي ولأسرته، قلوبنا معك في هذه الظروف المؤلمة”.

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