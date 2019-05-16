الجماني يكشف عن خروقات شابت صفقتي قطاع النقل الحضري بالرباط

هبة بريس- الرباط

كشف ” إبراهيم الجماني ” الفاعل المغربي في مجال النقل الحضري في تصريح صحفي عن خروقات غامضة في مجال تفويت صفقة النقل الحضري بالرباط.

وعبر في ذات التصريح عن استغرابه واندهاشه الشديدين لتجاهل خبرات وتجارب الشركات الوطنية الفاعلة في مجال النقل الحضري لما يزيد عن اكثر من 25 سنة، في الوقت الذي يتم فيه تسليم صفقة النقل الحضري بواسطة الحافلات بالعاصمة الرباط الى الشركات الاجنبية.

واستحضر الجماني في ذات الحوار الصحفي, ظروف تمرير صفقة النقل الحضري بالرباط سنة 2009 والتي قال أن خروقات كثيرة شابتها مع تسويق الوهم لسكان العاصمة …

وأضاف ذات المتحدث، ان الشهور والسنوات التي اعقبت سنة 2009 كشفت بالواضح حقيقة النقل الحضري بالعاصمة بواسطة الحافلات واصفا إياه بالكارثة والذي لا يليق لا بسكان العاصمة ولا بالمغاربة…

وشدد الجماني في ذات التصريح على أن العديد من الشركات المغربية العاملة في مجال النقل الحضري تعرضت للإفلاس بسبب تجاهلها وتبخيس دورها أمام الشركات الاجنبية بالرغم من توفرها على خبرات وتجارب مهمة علاوة على انها مغربية.

وصلة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالرباط سلا تمارة بواسطة الحافلات التي جرت سنة 2018, قال الجماني انها بدورها مرت في ظروف غير مفهومة وتطرح اكثر من تساؤل، متسائلا عن سر تفويت إدارة التدبير المفوض لشركة اجنبية وتجاهل الخبرات والتجارب الريادية لشركة وطنية مواطنة…

إلى ذلك لفت الجماني إلى ان تجاهل خبرات وتجارب الشركات الوطنية سيؤدي إلى إفلاس المزيد من الشركات المغربية العاملة في النقل الحضري بواسطة الحافلات مبرزا ان العديد من الناس لهم نظرة خاطئة حول قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات موضحا انه قطاع غير مربح.

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