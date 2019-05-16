إغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب إضراب المراقبين الجويين

هبة بريس - وكالات

أعلن المراقب الأوروبي للمجال الجوي أن المجال الجوي البلجيكي سيظل مغلقا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال، من الخميس 16 ماي، بسبب إضراب المراقبين الجويين.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا) نقلا عن المراقب الأوروبي أن ” المجال الجوي البلجيكي مغلق منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا، ومن المنتظر أن يبقى كذلك إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال “.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الاضطرابات سببها إضراب العاملين بشركة (سكييس) التي تشرف على مراقبة المجال الجوي البلجيكي.

ويوجه المراقبون الجويون التابعون لشركة (سكييس) الطائرات التي تقلع وتهبط في بلجيكا. كما يشرفون على تدبير الرحلات الجوية التي تصل إلى ارتفاع 24 ألف و500 قدم، أي حوالي سبعة آلاف و500 متر، في حين يتكفل المراقب الأوروبي للمجال الجوي بتتبع، منذ ماستريخت، الرحلات التي تتجاوز هذا العلو.

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