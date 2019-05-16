رغم إساءة مرتضى منصور.. جماهير بركان تخلق الحدث بحملة “فطر خوك الزملكاوي”‎

هبة بريس – القسم الرياضي

أثارت مؤخرا تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري الكثير من الجدل و جرت على الرجل عديد الانتقادات ليس فقط من صفوف الجماهير المغربية و إنما أيضا الجماهير المصرية و العربية و في مقدمتها جمهور الزمالك الذي تربطه علاقة طيبة بالجمهور المغربي.

تصريحات مرتضى منصور و التي حملت التهديد و الوعيد و الكلام الفارغ الذي لا يسمن و لا يغني من جوع و تسيء له أكثر مما تلمع صورته المهزوزة أصلا ، قابلتها الجماهير المغربية و بالأخص البركانية برقي كبير و تعاملت معها بطريقة لبقة وجهت من خلالها رسالة قاسية لمنصور و أمثاله مفادها أن كرة القدم تلعب فوق المستطيل الأخضر و ليس الكواليس و أن ما يربط الشعبين المغربي و المصري من علاقات عميقة لن يزعزها تصريح مسؤول غير مسؤول.

و كرد فعل على تلك التصريحات الصبيانية لمرتضى منصور ، أطلقت جماهير نهضة بركان حملة واسعة النطاق بعنوان “فطر خوك الزملكاوي” حيث قررت الروابط المشجعة للفريق البرتقالي استقبال الجماهير المصرية الراغبة في مساندة فريقها من الملعب في مباراة الذهاب بمنازلهم و إعداد فطور رمضان لهم و مشاركتهم إياه خاصة أن المباراة ستجرى بالمساء بعد الإفطار.

حملة “فطر خوك الزملكاوي” لقيت ترحابا كبيرا من طرف الجماهير المصرية التي عبرت عن امتنانها لمثل هاته المبادرات ، قبل أن تقدم اعتذارها نيابة عن ما بدر من منصور و التي لا تمثل بأي شكل من الأشكال جماهير مصر الحضارية و الراقية، و مؤكدة أن الاستقبال بمصر سيكون أكثر حفاوة بمباراة الإياب.

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