معدل البطالة في فرنسا في أدنى مستوى له منذ عشر سنوات

هبة بريس - وكالات

انخفضت البطالة في فرنسا إلى أدنى معدل لها خلال عشر سنوات، بحسب ما أكدت وكالة الإحصاءات الوطنية الخميس 16 ماي، ما يعطي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتعرض لانتقادات زخما جديدا .

وانخفض معدل البطالة إلى 8,7% في الربع الأول من العام، أي بنسبة 0,1% عن الفترة نفسها العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وجعل ماكرون الوسطي والمؤيد لقطاع الأعمال من خفض معدل البطالة أولويته على الصعيد المحلي. وانخفضت نسبة البطالة تدريجيا ولكن بشكل ملحوظ منذ توليه منصبه في أيار/مايو 2017 عندما كانت تبلغ 9,7%.

وعانت فرنسا لعقود من بطالة مزمنة ولا يزال معد ل العاطلين عن العمل فيها أعلى من ألمانيا وبريطانيا، القوتين الاقتصاديتين الأخريين في أوروبا.

ووصل معدل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ توحيد البلاد عام 1990 في ابريل حيث 4,9% فقط من القوى العاملة في البلاد يبحث عن عمل.

وفي بريطانيا، بلغ معدل البطالة 3,8%، أدنى مستوى له منذ 45 عاما ، وذلك على الرغم من الاضطراب الاقتصادي الذي نجم عن بريكست في البلاد.

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