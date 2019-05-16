العثماني: نتطلع أن يكون فتح الحدود القرار الأول لسلطة الجزائر الجديدة

هبة بريس

أعرب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تطلع البلاد في أن يكون أول قرار تتخذه السلطة الجزائرية الجديدة هو “فتح الحدود”.

وقال مصدر حضر لقاء نظمه العثماني مساء أمس الاربعاء، للأناضول، إن العثماني اعتبر أن “المنطق يقول بأن أول قرار يجب أن يُتخذ من طرف فريق الحكم الجديد بالجزائر، هو فتح الحدود مع المغرب”.

وأضاف: “فريق الحكم الجديد بالجارة الجزائر، على الأقل سنجد معهم حلولا، ولن ينهجوا سلوك التنافس الشرس مع المغرب”.

وذكر أن علاقات الجزائر مع بلده “لن تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الإطاحة بنظام حكم عبد العزيز بوتفليقة”.

وأفاد العثماني بأن “حكام الجزائر السابقون كانوا أكثر عداء للمغرب”، وفق المصدر ذاته.

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