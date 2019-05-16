الجيش يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة مولودية وجدة

هبة سبور – شفيق عنوري

يستعيد الجيش الملكي، خدمات نجمه المالي أبو بكر تونغارا، قبل مواجهة مضيفه مولودية وجدة، لحساب الجولة ال29 من البطولة الاحترافية.

وكان تونغارا قد غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام سريع واد زم، بسبب عقوبة تلقيه ل4 إنذارات.

وكانت العصبة الوطنية، قد غيرت توقيت المباراة، التي تقرر إقامتها بالملعب البلدي ببركان، من الثالثة بعد الزوال إلى العاشرة ليلا، من يوم الإثنين المقبل.

ويعاني الجيش من سلسلة نتائج سلبية، ألقت به في المركز ال13 برصيد 32 نقطة.

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