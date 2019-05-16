الجيش يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة مولودية وجدة

نُشر بتاريخ :  2019-05-16 - 10:37
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور – شفيق عنوري

يستعيد الجيش الملكي، خدمات نجمه المالي أبو بكر تونغارا، قبل مواجهة مضيفه مولودية وجدة، لحساب الجولة ال29 من البطولة الاحترافية.

وكان تونغارا قد غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام سريع واد زم، بسبب عقوبة تلقيه ل4 إنذارات.

وكانت العصبة الوطنية، قد غيرت توقيت المباراة، التي تقرر إقامتها بالملعب البلدي ببركان، من الثالثة بعد الزوال إلى العاشرة ليلا، من يوم الإثنين المقبل.

ويعاني الجيش من سلسلة نتائج سلبية، ألقت به في المركز ال13 برصيد 32 نقطة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

رغم إساءة مرتضى منصور.. جماهير بركان تخلق الحدث بحملة “فطر خوك الزملكاوي”‎

هبة بريس – القسم الرياضي أثارت مؤخرا تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري ال…