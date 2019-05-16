رونالدو يتقدم بطلب الزواج من صديقته جورجينا

هبة بريس - وكالات

تقدم النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي لكرة القدم، بطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز.

ووافقت رودريغيز على طلب الدون، وفقا لما قالته صحيفة “ميرور”.

وظهر النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 عاما مع جورجينا (25 عاما) واضعين حول إصبعيهما خاتمين من نوع واحد، من صنع الشركة الفرنسية “كارتير”.

وقد ارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا.

ولدى رونالدو، ابن بكر هو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وتوأمان عمرهما 17 شهرا هما إيفا وماتيو.

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