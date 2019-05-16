الملك يهنئ المدير العام الجديد للمنظمة الاسلامية للتربية

هبة بريس

بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد سالم بن محمد المالك بمناسبة تعيينه مديرا عاما للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للمدير العام الجديد عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامه النبيلة معبرا عن يقينه “بأنكم، بفضل ما حظيتم به من تقدير وثقة من لدن أعضاء المنظمة، سوف لن تذخروا جهدا لإعطاء نفس جديد لعمل هذه الهيئة المتميزة في عالمنا الاسلامي، والاسهام بكل التزام وفعالية في تحقيق ما تنشده من أهداف سامية”.

وأكد جلالته للسيد سالم بن محمد المالك “دعم المملكة المغربية الموصول، وحرصها الدائم على الاسهام في جهود الإيسيسكو، من أجل مواصلة رسالتها الحضارية في الحفاظ على الهوية الاسلامية، والنهوض بالعمل الاسلامي المشترك في مختلف مجالات التربية والمعرفة والثقافة”.

كما أشاد جلالة الملك بالمدير العام السابق للمنظمة، السيد عبد العزيز التويجري، لما بذله من جهود معتبرة في سبيل الارتقاء بهذه المنظمة وتبويئها مكانة وازنة وفاعلة في الساحة الدولية، حيث أضحت إحدى المنظمات الإقليمية المتخصصة الأكثر إشعاعا ونجاحا”.

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