النمسا تحظر الحجاب في المدارس الابتدائية

TO GO WITH AFP STORY BY AMMAR KARIM An Iraqi woman walks with her fully veiled daughter in Baghdad on March 18, 2014. A bill before Iraq's parliament that opponents say legalises child marriage and marital rape has sparked controversy ahead of elections as secular activists face off against the draft law's backers. The bill, the Jaafari Personal Status Law, sets out rules to do with inheritance, marriage and divorce. Supporters of the draft, named after a Shiite Muslim school of jurisprudence, say it simply regulates practices already existing in day-to-day life. AFP PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE
نُشر بتاريخ :  2019-05-16 - 09:20
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هبة بريس - وكالات

أقر مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وشهدت جلسة الجمعية العمومية بالمجلس، أمس الأربعاء، نقاشات حادة حول مشروع القانون الذي تم تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب (يمين الوسط)، رغم تصويت حزبي المعارضة “الديمقراطي الاجتماعي” و”نيوس” ضده.

وقال نواب المعارضة، خلال الجلسة، إن “القانون لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة”.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندا قانونيا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.

ويقول نص القانون إنه “يحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس، ويمثل رمزا لمعتقد ديني”.

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة، أن الهدف من حظر الحجاب، هو الإسهام في عملية تطوير وانسجام الطلاب.

ويقول متابعون، إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين، هو عدم حظر القانون ارتداء الصليب المسيحي والقلنوسة اليهودية.

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تعليق واحد

  1. نسيم

    في 10:22

    لعنة الله على الظالمين

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