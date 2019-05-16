أكادير: حجز مفرقعات وشهب اصطناعية محظورة والقبض على البائع

احمد وزروتي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، زوال أمس الأربعاء 15 ماي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مواد من شأنها المساس بأمن الأشخاص.

وجرى توقيف المشتبه فيه,حسب مصادر هبة بريس، بحي الدشيرة بإنزكان، وذلك على خلفية الأبحاث التي تمت مباشرتها بعد رصد تدوينة فايسبوكية يعرض فيها شخص شهب اصطناعية للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الشهب الاصطناعية والمفرقات بحوزة المعني بالأمر، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر تلك المواد المحظورة.

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