“مشيتي فيها” و”حي البهجة” يتصدران نسب المشاهدة في رمضان

هبة بريس ـ القسم الفني

نشرت شركة “ماروك ميتري” لقياس نسب مشاهدات القنوات التلفزيونية المغربية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وكانت المرتبة الأولى من نصيب “القناة الثانية” على مستوى القنوات، وكاميرا خفية “مشيتي فيها” على مستوى البرامج.

وحققت “القناة الثانية” نسب مشاهدات عالية منحتها 46.6 في المائة من إجمالي حصة المشاهدة، و70.7 في المائة من النسبة التراكمية للمشاهدة. كما نالت نسبة 60.1 في المائة من حصة المشاهدة في وقت الذروة.

وحققت القناة هذه الأرقام بإنتاجاتها التي بلغت مشاهداتها أرقاما قياسية، أبرزها برنامج المقالب “مشيتي فيها” في موسمه الرابع الذي حصد 12.5 مليون مشاهد.

ونالت برامج القناة النصيب الأوفر من المشاهدات، إذ حصل الموسم الثاني من السلسلة الكوميدية “حي البهجة” على 10.6 ملايين مشاهد، يليها المسلسل التركي المدبلج إلى اللهجة المغربية “سامحيني” الذي نال 8.6 ملايين مشاهد.

أما “القناة الأولى” فقد احتلت المرتبة الثانية مع مشاهدات أقل بكثير مقارنة بالقناة الثانية، إذ لم تتجاوز حصتها من المشاهدة 14.1 في المائة، وترتفع وقت الذروة قليلاً إلى 20 في المائة.

وعبر “القناة الأولى” كان أكثر ما شاهده المغاربة سلسلة “عمي ولاد همي” بـ4.1 ملايين مشاهد، ثم “تقشيرة” بـ4 ملايين مشاهد، ثم برنامج المقالب “كاميرا فاشي” بـ3.9 ملايين مشاهد.

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