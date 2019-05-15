يتزعمها شقيقين مغربيين..تفكيك شبكة لتهريب البشر بإسبانيا

هبة بريس ـ متابعة

عملت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك خلية من المهربين، المتخصصين في الهجرة غير الشرعية للمغاربة نحو أوروبا، مقابل مبالغ مالية تقول سلطات الجارة الشمالية أن حوالي خمسين شخصا استفادوا منها.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها أصدرته، اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف 11 مشتبها في ضلوعه في العمل بشبكة للهجوة غير الشرعية بين المغرب وإسبانيا

وتقول شرطة اسبانيا إنها توصلت لأعضاء الشبكة، عن طريق شهادة أدلى بها مهاجر غير شرعي، كان قد حكى عن سفرة من المغرب إلى إسبانيا عبر شبكة يديرها شقيقان مغربيان، يعرضون خدماتهم على الشباب المغاربة من كل المدن، وينقلونهم للإقامة في الشمال قبل أن يتم نقلهم إلى إسبانيا.

و كشفت المعطيات أنهم يأخذون ثمن نصف الرحلة من المهاجرين، فيما يتم مقلهم إلى ضيعة في إسبانيا، حيث يتم الاحتفاض بهم إلى حين الحصول على بقية مبلغ الرحلة بتحويل مالي من الأقارب، ليتم تحرير المهاجرين غير الشرعيين.

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