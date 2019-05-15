“سيكازوي” حكما لمباراة نهضة بركان والزمالك المصري

هبة بريس ـ رياضة

قررت لجنة الحكام التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية التي سيستضيف خلالها ممثل كرة القدم المغربية نهضة بركان فريق الزمالك المصري يوم الأحد المقبل.

ويساعد سيكازوي في إدارة اللقاء كل من الأنغولي جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثان.

ومن المنتظر أن يعرف نهائي هذه المسابقة وأيضا نهائي مسابقة عصبة الأبطال استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد.

ووصل الفريقان لنهائي هذه المسابقة على حساب ناديين تونسيين ، حيث تخطى نهضة بركان فريق الصفاقسي التونسي، بينما وصل النادي المصري للمباراة النهائية على حساب النجم الساحلي.

وينتظر أن تجرى مباراة العودة على أرضية برج العرب بالاسكندرية بعد أسبوع من إجراء لقاء الذهاب.

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