القطب الحضري رأس الماء بفاس يتحول لمخازن سرية وقرار عاملي بالهدم

ع محياوي ـ هبة بريس

في عملية غير مسبوقة أشرفت السلطات المحلية بعمالة اقليم مولاي يعقوب و بتعليمات من ” نورالدين عبود ” عامل الاقليم، معززة بالقوات العمومية نهاية الاسبوع الماضي بتنفيذ قرار استعجالي بهدم اسوار مستودع سري لغاز البوتان شيد في ظروف غامضة بالقطب الحضري رأس الماء ضواحي مدينة فاس

مصادر محلية أكدت لـ ” هبة بريس ” أن السلطات المحلية استعانت بالجارفات لهدم أسوار عشوائية تمتد على مسافة طويلة التي هي في طور أو مكتملة التشييد لخلق مستودع سري لقنينات غاز البوتان وسط تجمع سكني بالقطب الحضري رأس الماء.

وقد خلف قرار الهدم ارتياحا وسط ساكنة المنطقة المذكورة ،فيما نوهت مختلف فعاليات المجتمع المدني بقرار عامل الاقليم الذي يرجع له الفضل في اعادة الامور الى نصابها رفقة رئيس قسم الشؤون العامة للعمالة، فيما مصادر خاصة أكدت ل ” هبة بريس ” أن هناك تهاون و تقصير للسلطة المحلية على تشجيع و خلق مستودعات عشوائية وسرية بالقطب الحضري رأس الماء .

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