اتحاديو أكادير يلتئمون لإعادة بريق الحزب للمدينة ويهيكلون فرعهم

أحمد وزروتي: هبة بريس

التأم اتحاديو مدينة أكادير خلال الأسبوع الأخير لرص صفوفهم من جديد وهيكلة فرع الحزب بالمدينة، بعد أن تم انتخاب محمد طاسين كاتبا عاما للفرع سابقا في حضور وازن للاتحاديين والاتحاديات.

وحسب كاتب الفرع الجديد، فالاجتماع يعتبر بمثابة أولى الخطوات لإعادة الوهج لحزب الوردة بالمدينة، وكذا إطلالة جديدة وبرؤيا جديدة على الشأن المحلي.

من جانبه أكد نائب الأمين جواد العسودي لهبة بريس أن الروح الاتحادية لازالت مستقرة ومتافعلة لدى الكثير من الاتحاديين الذين غادروا المؤسسات الحزبية، وأن عودة البعض منهم للبيت الاتحادي، ماهو إلا خطوة أولى للم الشمل الاتحادي بالمدينة، مؤكدا أن المكتب المنتخب مؤخرا لن يتوانى على بدل المزيد من الجهود لاستعادة البريق الاتحادي بمدينة أكادير.

هذا، وقد تم استكمال هيكلة المكتب نهاية الأسبوع الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الحزبي تطمح إلى وضع مخطط سياسي للمساهمة الفعالة في تنمية المدينة وتكوين الشباب وتحفيزهم على الممارسة السياسية.

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