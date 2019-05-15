برشيد..اختفاء 30 مليون يقود شخصا الى الاعتقال

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية ببرشيد، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن توصلت مصالح الأمن في وقت سابق بشكاية حول اقتراف سرقة من داخل شاحنة لنقل البضائع مستوقفة بإحدى الشركات، طالت مبلغا ماليا قدره 29 مليون سنتيم، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار عن تورط أحد المشتبه فيهم في هذا العمل الاجرامي، بعد تعطيل أجهزة المراقبة الخاصة بالشركة فيما رجحت مصادر تورط شخص ثان، لا زال البحث جاريا من أجل توقيفه من قبل المصالح الامنية.

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