لجنة تفتيش وزارية بمحكمة اليوسفية

نُشر بتاريخ :  2019-05-15 - 16:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” أن وزير العدل التجمعي محمد أوجار، قد بعث لجنة مفتشين لاجراء بحث دقيق ومعمق، الى محكمة اليوسفية، بناءا على ما تداول اعلاميا من وجود اختلالات في صفقة تخص ” التجهيزات المكتبية” التي زودت بها المحكمة المدكورة .

و أضافت مصادرنا، أن لجنة التفتيش قد حلت بالمحكمة الابتدائية اليوسفية يوم أمس الثلاثاء، للوقوف على حقيقة الأخبار التي راجت حول الصفقة المذكورة، وحول مدى مطابقة التجهيزات لدفتر التحملات.

ومن المنتظر، حسب المصدر نفسه، أن تصدر وزارة العدل بلاغ بمجرد انتهاء لجنة التفتيش، من عملها للكشف عن نتائج البحث المنجز بهذا الخصوص.

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