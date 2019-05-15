اليابان تنقل تجربتها في تدوير النفايات لتيزيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

على مساحة تقدر ب 28 هكتار، وعلى بعد 7 كيلومترات شمال مدينة تيزنيت، سيتم انجاز المطرح الجماعي للنفايات بعاصمة الفضة، يكون خاضعا للمراقبة، وتتوفر فيه الشروط التي تحترم المعايير المتعارف عليها في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا”.

وقد باشرت مصالح الجماعة الترابية لتيزنيت، في الآونة الأخيرة، الإجراءات الخاصة بإنجاز هذا المشروع البيئي المهم كحل للإضرار التي عانت منها الساكنة المحلية، خاصة منها سكان الأحياء المجاورة للمطرح العشوائي للنفايات الصلبة، والذي كانت له انعكاسات سلبية كبيرة على الصحة البدنية والنفسية لسكان ومحيطهم البيئي، الشيء الذي دفع ببعض الفعاليات المدنية بمدينة تيزنيت إلى رفع شكايات للجهات المسؤولة قصد إثارة الانتباه لهذه الوضعية التي لا تدعو للارتياح.

ومن شأن إنجاز المطرح العمومي الجديد بمدينة تيزنيت إتاحة الفرصة لإعادة تدوير النفايات الصلبة من خلال بناء وحدة لفرز 15 طن من النفايات في اليوم، وذلك من مجموع 70 طن التي تجمع يوميا بالمدينة والتي يسهر على جمعها 127 من عمال النظافة .

ومن المنتظر أن يتم إنجاز هذا المشروع عن طريق التدبير المفوض، للاستفادة من خبرة اليابان في المجال، ودعم قدمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية المستدامة بمبلغ 16 مليون درهم.

ويتماشى هذا المشروع مع البرامج والاستراتيجيات الوطنية في مجال تدبير النفايات الصلبة، وكذلك مع القانون 28-00 المتعلق بالنفايات وطرق التخلص منها.

واذا كانت مدينة تيزنيت قد اخدت طريقها نحو حماية مجالها البيئي وحمايته من الثلوث، فإن عدد من مدن الجهة لازالت تتخبط في مشاكل بيئية، حيت لم تتخلص من نفاياتها بطريقة ايكولوجية حديثة، بل لازالت اكوام من النفايات تدفن في الاراضي وبالاودية

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