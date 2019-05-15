مصدر طبي: عبد المولى زعيقر يستفيد من كافة العلاجات اللازمة بالمجان

هبة بريس - الرباط

على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية مؤخرا لتصريحات نجاة المجدوبي، والدة المدعو عبد المولى زعيقر، التي أفادت من خلالها تردي الوضع الصحي لابنها ومطالبتها من طرف الوحدة الاستشفائية التي يتلقى فيها العلاج بأداء مستحقات مالية مع تهديدها بطرده في حال عدم الأداء.

أفاد مصدر طبي موثوق، أن الادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى أن الوضعية الصحية للمدعو عبد المولى زعيقر، حظيت ولا تزال بالعناية اللازمة والعلاجات الضرورية تحت إشراف أطقم طبية وتمريضية وشبه طبية متخصصة، شملت إخضاعه خلال فترات متفاوتة لعمليات جراحية بكل من المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة والمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء.

وذكر ذات المصدر، لهبة بريس، أن المعني بالأمر وُضع تحت المراقبة الصحية والمتابعة العلاجية بمركز للترويض بمدينة الدار البيضاء لفترة زمنية تجاوزت السنة، استفاد خلالها وبالمجان من كل الفحوصات والكشوف والعلاجات والمتابعات الدوائية وحصص التأهيل والترويض التي تستوجبها حالته الصحية.

وخلافا لما تم الترويج له، يسترسل المتحدث ذاته، فإن المعني بالأمر استفاد خلال مختلف مراحل العلاج من تكفل تام وشامل ومجاني بمختلف المصاريف الاستشفائية، مشددا على أنه قد أُخضع لكل التدابير والإجراءات الطبية والعلاجية الضرورية، إلى غاية تحسن حالته الصحية واستقرارها في الآونة الأخيرة، مما يسمح بإمكانية مغادرته للوحدة الاستشفائية مع استمرار خضوعه للمتابعة العلاجية بمنزل عائلته.

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