إصابة 24 شرطيًا خلال تظاهرة لعاطلين عن العمل في الجزائر

هبة بريس - وكالات

أصيب 24 شرطيًا على الأقل، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة، في مواجهات وسط الجزائر وقعت بين قوات الأمن وعاطلين عن العمل كانوا يتظاهرون، على ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن شبانًا عاطلين عن العمل يطالبون بوظائف كانوا يقطعون منذ منتصف أبريل، الطريق إلى شركة نفطية في دائرة تينركوك على بعد حوالى 800 كم جنوب الجزائر العاصمة، ما شلّ القسم الأكبر من أنشطتها.

وشهدت دائرة تينركوك بولاية أدرار أحداث عنف الثلاثاء، بعد فضّ قوات الأمن احتجاجًا لعاطلين عن العمل، ما أسفر عن اعتقالات وجرحى في صفوف المحتجّين والشرطة، كما أفادت وسائل إعلام جزائرية.

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