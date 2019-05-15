“شد ليا معاك بلاصة فجامع”.. مغاربة يحولون أماكن بالمسجد لملك خاص في رمضان

هبة بريس – الدار البيضاء
“عافاك شد ليا معاك بلاصة غنجي للتراويح معطل شوية و باغي نصلي ورا الإمام” ، جملة أضحت تتردد كثيرا على مسامعنا خلال شهر رمضان ، حيث أضحت هاته الظاهرة الدخيلة و المنبوذة عن ثقافتنا الإسلامية السمحة تجد لها موطئ قدم بين صفوف عدد من المصلين.
و في هذا الصدد، تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مثيرة للجدل بالمساجد خلال شهر رمضان ، حيث يلجأ عدد من المصلين بشكل غير مفهوم لوضع أشياء معينة و كراسي و غيرها في الصفوف الأمامية خلف المسجد من أجل حجزها للصلاة حتى و إن جاؤوا متأخرين.
و أثارت هاته الصور الكثير من ردود الفعل بين المعلقين ، حيث اعتبر غالبيتهم أن هذا الأمر مرفوض جملة و تفصيلا ، و أن أحقية الصلاة بالأماكن الأمامية في المساجد لمن يأتي باكرا و للمجتهدين و ليس لمن يحجزها بوضع كرسي أو ما شابه.
و علق أحد نشطاء الفايسبوك على الأمر بعبارة: “حتى جامع ولات فيه ريزيرفاسيون، بغيتي تصلي ورا الإمام خاصك تريزيرفي بلاصتك، بان ليا نولي نمشي بكري نشد عشرة البلايص و نبدا نتخلص عليهم ، لي بغا يصلي فيهم يضبر عليا ، عشنا و شفنا مع هاد المتأسلمين الجدد”.
مغربي
في 21:55
الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن الإستيطان في المسجد.
يجب على القائمين بالمسجد تذكير المصلين بهذا المنع
الطيب بنكيران
في 22:08
نحن ننتقد الفساد الذي ينخر المجتمع، ونحن فاسدون أصلا. اتساءل من صلى بالصف الثاني أو الرابع هل صلاته غير مقبولة.؟ كفي من النفاق واستغفر الله من قول بلا عمل.
ة
التهــامي أبو محمــــــــــــــــــــــــود
في 23:23
خلف الإمام مباشرة يجب أن يبقى لحفظة القرآن الذين قد يفتحوا على الإمام إذا غابت عنه آية من القرآن الكريم أو أن يستخلفهم إذا عرض له ما يمنعه من إتمام الصلاة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليَلِنِي منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
Marokkii
في 23:46
منين ولا بنادم كمشي لاحج للطواف والكامرا فيده لكي يتظاهر بأنه يطوف في مكة وليس لاداء مناسك الحج كلشي ولا كدير سلفي ولا فيديو لايف وهو يطوف
بوعزة بن قدور
في 23:52
المسجد ليس بحمام وهذه الطريقة النسوية الصبيانية غير جائزة ويجب على كل مشرف على اي مسجد بحجز كل زربية توضع من اجل حجز مكان في غياب صاحبه.
عمر
في 06:43
اودي الله يستر