غريب … إندونيسيا تستخدم طائرات حربية لإيقاظ مواطنيها للسحور

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طبقت دولة إندونيسيا طريقة غريبة لإيقاظ مواطنيها للسحور طيلة شهر رمضان، فلم تلجأ إلى ” البراح ” أو “المدافع”أو الطرق على أبواب المنازل، بل لجأت إلاستخدام طائرات حربية.

وقالت صحيفة ” جكارطا بوست، ضمن أحد اعدادها ، إن سلاح الجو الإندونيسي عبر طائراته الحربية يشارك تقاليد البلد المتعلقة بإيقاظ الناس للسحور.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال سلاح الجو الإندونيسي إنه سيستخدم الطائرات الحربية خلال السحور لإيقاظ الناس، مشيراً في ذات الوقت إلى أن التحليق خلال هذه الفترة سيُعتبر بمثابة تدريب للقوات الجوية.

وأشار الحساب إلى أن إيقاظ الناس بالطائرات سيجري في مناطق عدة، مثل جزيرة جافا، وسرقرطة، وكلاتين، وسراجين،

وتشارك في الطلعات الجوية طائرات من طراز اف 16؛وهيتحلق على علو منخفض للغاية، حيث سيكون الصوتصاخباً جداً.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم سلاح الجو، سوس يوريس، قوله إن «التحليق قبل الفجر لإيقاظ الناس من أجل السحور مهمة مركبة، فهو يحافظ هذا بالأساس على مهارات التحليق ليلاً لطيارينا، كونه غير مسموح لهم بالطيران وهم صائمون بعد العاشرة صباحاً».

وبحسب الجريدة نفسها، فإن مرحلة الفجر تُعتبر الوقت الأفضل لتحليق الطيارين، وفقاً لقول خبراء طبيين، ونصح هؤلاء بألا يكون هناك تحليق بعد الساعة العاشرة صباحاً، نظراً لأن منسوب السكر في الدم يبدأ بالانخفاض.

ولرمضان في إندونيسيا أجواء خاصة، حيث تحتضن أكبر عدد من المسلمين في العالم، ويبلغ عددهم قرابة 209 ملايين نسمة.

وشهدت المساجد في عموم إندونيسيا ازدحاماً كبيراً من المصلين في أول صلاة جمعة بشهر رمضان، وقالت وكالة الأناضول إن آلاف الأشخاص أدوا الصلاة وأدى آلاف الأشخاص صلاة الجمعة في مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي يُعد أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.

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