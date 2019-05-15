أكادير : مصالح الدرك تشن حملة ضد ” قطاع الطرق”

نُشر بتاريخ :  2019-05-15 - 12:36
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد توصل مصالح الدرك بالمركز الترابي لمنطقة الدراركة التابعة لسرية أكادير، بعدد من شكايات من مواطنين تعرضو ل ” الكريساج”، دشنت ذات المصالح حملة تمشيطية استهدفت في البداية جل الدراجات النارية، من أجل تحديد هوية سائقيها.

وقالت مصادر، أن مواصلة الحملة الحملة التمشيطية، مكن من سقوط أحد الجناة وهو ضمن عصابة تنشط بالمسالك الطرقية بمنطقة الدراركة المحادية شرقا لوادي سوس وغربا لمجال غابوي، كان الجناة يستغلونه كلما نفذوا عملياتهم الاجرامية.

واضافت مصادرنا، أن أحد الضحايا، قد تعرف على الموقوف، ولازال البحث جاري لسقوط أفراد العصابة الاجرامية التي روعت ساكنة الدراركة

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تعليق واحد

  1. مواطن حر

    في 15:39

    وجب تطبيق اقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين اللصوص مع الاعمال الشاقة…نعم يجب ان لاينعموا بالاكل والشرب داخل السجون بل يجب ان يقوموا باعمال شاقة حتى لايفكروا في العودة للسجن بل ويخشوه ويتفادوه ويتخلصوا من اعمالهم الاجرامية في حق المواطنين المسالمين

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