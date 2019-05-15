فيفي عبده تعلق ساخرة: “انا رحت مع رامز فيفي عبده ورجعت عبده”

هبة بريس - وكالات

ردت الممثلة المصرية فيفي عبده على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها في حلقة “رامز تحت الشلال” الذي يقدمه الممثل رامز جلال، حيث تفاجأ المشاهدين أن بعد انتهاء المقلب بدت فيفي عبه بدون “حواجب”.

فيفي عبده نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تحدثت فيه عن المقلب الذي وقعت به حيث اشارت الى أنها توافق بعض الناشطين الذي علقوا على الحلقة بأن “فيفي عبده ذهبت للحلقة فيفي، وعادت منها عبده”، وقالت ساخرة: “طبعا انا رحت مع رامز فيفي عبده ورجعت عبده” مشيرة إلى أنها بالفعل ليس لديها حاجبين بل تقوم برسمهما.

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