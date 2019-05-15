السفارة الأميركية تأمر موظفين بمغادرة العراق “على الفور”

نُشر بتاريخ :  2019-05-15 - 10:33
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هبة بريس - وكالات

دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، موظفيها “غير الأساسيين” لمغادرة العراق، وذلك بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية هناك.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت “موظفي الحكومة غير الضروريين” في العراق بالرحيل على الفور، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وفي إشارة للسفارة والقنصلية الأميركية في أربيل، قالت “خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتا. إن الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأميركيين في العراق”.

وأوصى البيان من شملهم القرار “بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن”.

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تعليق واحد

  1. كافر بالطاغوت

    في 16:21

    مناش خايفين.ياك قالوا بأنهم قضوا نهائيا على داعش.ولا واقيلا داعش مازال موجودة وتشكل خطورة

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