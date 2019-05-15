لاعب الوداد البيضاوي يتعرض للطعن على يد مجهولين

هبة بريس - وكالات

تعرض أيمن الحسوني، لاعب فريق الوداد الرياضي، لاعتداء بواسطة ”السلاح الأبيض“ بالقرب من ملعب الفريق ”محمد بن جلون“ في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء.

وظهر الحسوني أثناء تلقيه العلاج من طعنات على مستوى الظهر وبعض الكدمات على مستوى المرفق، وبدت حالتة مستقرة.

في المقابل، الحادث كان له تأثير سلبي على باقي زملائه في هذا الظرف بالذات الذي يسبق نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل أمام الترجي التونسي.

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