الحكومة تعلن الموعد النهائي لتنزيل مضامين ميثاق “اللاتمركز الإداري”

هبة بريس ـ الرباط

كشف محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، سيتم بشكل نهائي نهاية شهر يوليوز القادم.

وأوضح بنعبد القادر، خلال جلسة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الورش محدد بأجندة زمنية محددة، وأن الحكومة حددت آجال 6 أشهر ينتهي في يوليوز المقبل كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات.

وأشار الوزير، إلى أن وزارته تعمل حاليا بمعدل أربعة قطاعات في الأسبوع، في أفق عقد لقاء اللجنة الوزارية الثالثة التي تشمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، يوم ال22 يونيو القادم، مشددا على أن أشغال ورش اللاتمركز الإداري تتحرك بوثيرة جيدة، وأن الخبراء يشتغلون باستمرار لمواكبة القطاعات من أجل تعبئة التصميم المديري النموذجي.

وأضاف بنعبد القادر أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 6 2