الموت يخطف الممثل عبد الله العمراني

هبة بريس ـ القسم الفني

انتقل الفنان القدير مولاي عبد الله العمراني إلى دار االبقاء بعد معاناة طويلة مع المرض.

ورقة أخرى تسقط من الشجرة الفنية او كما نعى نفسه في عبارة شهيرة في فيلم طيف نزار: انا مجرد حبة رمل في هذا الكون الفسيح.سيستيقظ الناس صباحا دون ان يشعروا بعدم وجودي في هذا العالم….

ولد الفنان المغربي عبد الله العمراني بمدينة مراكش سنة 1941 والتحق وعمره 18 سنة بمدرسة التمثيل للأبحاث المسرحية التي درس بها ثلاث سنوات حيث تعلم الوقوف على خشبة المسرح كما تعلم مختلف أساليب التعبير والتواصل مع الجمهور.

التحق بعد تخرجه مباشرة بالفرقة الوطنية للمسرح التي أسست سنة 1952 والتي كانت تجمع كبار الفنانين المسرحيين، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية والمهرجانات الوطنية والدولية. رصيد الفنان عبد الله العمراني غني بالاعمال التي لاقت نجاحا كبيرا، نذكر منها: أصدقاء الأمس، طيف نزار، نهاية سعيدة، نساء ونساء ، رجل البحر… وآخرها مشاركته في فيلم أمير ورززات.

مولاي عبد الله العمراني استبق حتفه في الاونة الاخير وكانه يزدري الحياة بقوله: عيييييت وبغيت نرتاح

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