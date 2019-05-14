كندا تجد صعوبة في استقطاب ممرضات من المغرب

هبة بريس من كندا

أفضى تحقيق اجرته القناة التلفزية الكندية، الناطقة باللغة الفرنسية، راديو كندا، ونشر على موقعها الإلكتروني، أن عملية استقطاب ممرضات وممرضين من المغرب، مسألة أكثر تعقيدا مما كان منتظرا.

وجاء في ذات المقال الذي نشر بحر الأسبوع الماضي، أن مؤسسات الصحة بمحافظة كيبيك، قد وجدت في المغرب كفاءات في قطاع الصحة، من شأنها أن تسد جزءا من الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة في كيبيك؛ وعليه فقد تم تشغيل 14 ممرض وممرضة، خلال زيارة قام بها مسؤولون إلى المغرب، فيما كان ينتظر توظيف 140 شخصا.

وإذا كان البعض يظن أن المغرب ليس هو البلد الذي يمكن منه استقطاب العدد الكافي من الممرضين والممرضات، لسد حاجيات كيبيك، فإن وزارة الصحة بكيبيك، ترى أن الزيارة إلى المغرب كانت ناجحة تمكنت من تشغيل 14 فردا، سيتم توزيعهم على مناطق مختلفة من المحافظة.

التقرير أشار أيضا إلى أن هناك شعور بالصدمة لدى مندوبي وزارة الصحة في مختلف جهات المحافظة، فجهة الشمال كانت تنتظر توظيف ثلاثين عاملا من خلال زيارة المغرب، فيما تنتظر منطقة ليستري، تشغيل 180 عاملا قبل حلول فصل الصيف.

أزمة خانقة تلك التي يعيشها قطاع الصحة في محافظة كيبيك، لدرجة انه يتم الاستعانة في بعض الأحيان، بعمال النقل، وعمال الخدمات، لمد يد العون، في مهام ليست لهم الكفاءة الكافية للقيام بها، وبالتالي فقد بات ملحا، إيجاد حل عاجل لمعضلة اليد العاملة، بتشجيع الشباب على ولوج معاهد التكوين في مجال الصحة، وكذا استقطاب المزيد من الكفاءات من خارج كندا.

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