رباح: 13 شركة تنتظر ولوج قطاع توزيع المحروقات بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

كشف عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن، عن دخول شركات جديدة لسوق المحروقات باستثمارات بملايين الدراهم، لتعزيز تنافسية القطاع.

وقال رباح خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، ان الحكومة ومن أجل تعزيز تنافسية القطاع قررت منح تراخيص لشركات جديدة لتوزيع المحروقات، والتي وصلت لحدود الساعة 13 طلب ترخيص.

وأوضح الوزير، أن الوزارة توصلت ب 13 طلبا من شركات ترغب في الاستثمار والمنافسة، توصلوا بموافقة مبدئية في انتظار استكمال شروط استثماراتهم التي تتراوح ما بين 50 و800 مليون درهم.

وأكد رباح، أن الحكومة وسعت رقعة الاستثمار في قطاع المحروقات، لتشمل الاستثمار في مجال التخزين والتخزين المشترك، بالإضافة لتبسيطها مساطر محطات المحروقات، ما ساهم في رفع عدد المحطات المفتوحة سنويا من 70 محطة إلى 140 محطة.

وأوضح الوزير، أن وزارته ومن أجل تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات، قلصت المسافات المشروطة الفاصلة بين محطتين من نفس الشركة من 30 كيلومتر الى 20 كيلومتر.

وفيما يخص جودة المحروقات، أكد رباح أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تعاقدت مع شركتين دوليتين في مجال مراقبة جودة المحروقات، ستراقبان المحروقات في مسارها الكامل من دخولها للميناء الى وصولها الى الزبون، بأنظمة الكترونية متطورة لضمان جودة المنتوج المقدم للمواطن

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