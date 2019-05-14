الداودي : المنتوجات الغذائية غير الصالحة التي تم ضبطها وصلت إلى 24.5 طن

هبة بريس ـ الرباط

كشف لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة إن اللجان المختصة قامت ب 1800 زيارة في اليومين الأولين من رمضان، ووصلت كمية المنتوجات الغذائية غير الصالحة التي ضبطتها إلى 24.5 طن.

وأضاف الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن كمية المنتوجات الغذائية التي تمت مراقبتها في اليومين الأولين من بلغت 8500 طن.

وأشار الداودي أنه على مستوى الاستيراد، بلغت كمية المواد الغذائية التي تمت مراقبتها إلى 8500 طن، وكمية المنتوجات الغذائية التي تم إرجاعها 95 طن.

وأوضح الوزير أن عدد نقاط البيع التي تمت مراقبتها بلغت 7800 نقطة ، وعدد المخالفات التي أعطيت 404 مخالفة، وعدد المحاضر التي تم تحريرها 218 محضر، وعدد الانذارات 186 إنذار.

وتابع الداودي كلامه قائلا :”هذا غير كافي صحيح لكن الحكومة تقوم بواجبها وعلى المواطنين أيضا التبليغ عن حالات الغش”.

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