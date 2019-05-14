إدارة يوسفية برشيد تسعى للتعاقد مع لاعب الرجاء

هبة سبور – شفيق عنوري

تسعى إدارة يوسفية برشيد، للتعاقد مع لاعب الرجاء أيمن ساديل، بصفة نهائية، بعد قضائه لموسمين مع الفريق على سبيل الإعارة.

ونال ساديل ثقة مدرب اليوسفية، سعيد الصديقي، بعد أن قدم أداء جيدا في الخط الخلفي للفريق، في الموسم الكروي الحالي.

وطلب الصديقي من إدارة اليوسفية، بالتحرك من أجل ضم ساديل بشكل نهائي للفريق “الحريزي”.

يشار إلى أن ساديل سبق وأن تمت إعارته لفريق رجاء بني ملال، قبل أن يعود للرجاء الرياضي، غير أن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، لم يقتنع بمؤهلاته لتتم إعارته من جديد لليوسفية.

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