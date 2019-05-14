“شكرا.. مع السلامة”.. ريال مدريد يحسم موقف نجمه المخضرم

هبة بريس - وكالات

بعد تكهنات طويلة، وتقارير راجت لأسابيع عدة، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن موقف الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حسم بالفعل وسيكون أول الراحلين عن صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الريال أخبرت نافاس، البالغ من العمر 32 عاما، أنه خارج خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الموسم المقبل.

وتابع أن مسؤولي النادي الملكي طلبوا من الحارس بدء مرحلة دراسة العروض المعروضة عليه استعدادا للانتقال إلى فريقه الجديد مع بداية “الميركاتو الصيفي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0