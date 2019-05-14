شقيق البشير يهرب إلى تركيا

هبة بريس - وكالات

أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أحد الأشقاء الخمسة “للرئيس المخلوع” عمر البشير، على غرار ما تم إعلانه سابقا، عن اعتقال شقيقين اثنين وقد تمكن الشقيق الثاني من الفرار إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي: “كنا أعلنا في أبريل اعتقال شقيقي الرئيس، عبد الله والعباس، لكن هذا التصريح لم يكن دقيقا: ذاك اليوم تم القبض على عبد الله فقط”.

وتم القبض على عبد الله يوم 17 أبريل، وفي اليوم التالي شوهد عباس على الحدود مع دولة مجاورة.

وطالبت السلطات السودانية من هذه الدولة، تسليم شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، بحسب المصدر.

وتابع: “ثم علمنا أنه في تركيا”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1