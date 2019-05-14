إيبيزا: حريق مهول في عمارة سكنية يقطنها أزيد من 80 مهاجرا مغربيا

مكتب هبة بريس بمدريد _ يسير الإيحيائي

إهتزت الجزيرة السياحية “إيبيزا” على فاجعة حريق شب ظهر الإثنين في إحدى العمارات السكنية التي يقطنها أزيد من 80 مهاجرا مغربيا يشتغلون جميعهم في أوراش البناء بالمدينة الصغيرة التي تقع داخل النفوذ الإداري للقنصلية العامة للمملكة المغربية ب”بالما دي مايوركا”.

وفور علمها بالحادث الأليم شكلت القنصلية العامة ب”بالما دي مايوركا” خلية أزمة للتواصل مع المتضررين وفعاليات المجتمع المدني،حيث أكدت مصادر “هبة بريس” أن السلطات القنصلية أجرت إتصالات مكثفة مع السلطات الإسبانية مناشدة إياها بتقديم العون والدعم إلى أولائك الذين إحترقت شققهم بما فيها من أمتعة ووثائق تثبت هويتهم.

من جهتها تسابق السلطات الإسبانية الزمن لإعادة إيواء المتضررين الناجين من الحادث فيما تم نقل المصابين نحو مستشفيات المدينة لتلقي العلاجات الضرورية والمتمثلة أساسا في الحروق والإختناقات جراء هول الحريق كما تبين الصور ، وتتضارب الأنباء حتى هذه اللحظة إلى وقوع حالة وفاة واحدة لمهاجر مغربي قيل أن عناصر الحماية المدنية وجدت جثته متفحمة بالكامل إذ ينتظر أن تجري عليها الجهات المختصة اليوم الثلاثاء فحوصات الحمض النووي للتأكد من هويته وجنسيته.

مصادر جمعوية من عين المكان وخلال إتصال هاتفي بالموقع، أكدت أن السلطات الأسبانية تعاملت مع الفاجعة بكل مسؤولية،إذ سخرت كل الإمكانيات والطاقات لإنقاذ الأرواح وإننتشال المصابين من داخل العمارة التي تضرر جزء كبير من جوانبها، كما فتحت تحقيقا في أسباب هذه الفاجعة فيما تتابع القنصلية العامة للمملكة ما ستسفر عنه التحقيقات سيما وأن الوحدة السكنية التي طالها الحريق كانت مهجورة لأزيد من 10 سنوات ما دفع بالعديد من المهاجرين المغاربة وغيرهم من إقتحام الشقق في وقت سابق بسبب أزمة السكن الخانقة التي تعرفها جزيرة “إيبيزا” على طول السنة.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2