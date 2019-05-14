وجدة.. اعتقال صاحب شحنة من قنينات الغاز المسيل للدموع قادمة من فرنسا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال امس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب كمية كبيرة من قنينات الغاز المسيل للدموع وهواتف محمولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بميناء الناظور كانت قد حجزت، في العاشر من شهر ماي الجاري، بضاعة غير مصحوبة بمالكها كانت على متن سيارة لنقل السلع قادمة من فرنسا، والتي عثر بداخلها على 100 هاتف محمول من أنواع مختلفة علاوة على 96 قنينة غاز مسيل للدموع.

وحسب البلاغ، فقد باشرت الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع سائق السيارة المحجوزة، وذلك قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كانت موجهة إليه هذه البضاعة، وهو في حالة تلبس بعدما حضر إلى مقر وكالة الأسفار بمدينة وجدة لتسلم البضاعة المهربة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي على خلفية البحث المنجز في إطار هذه القضية، وذلك في انتظار عرضه إلى جانب سائق السيارة على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من إجراءات البحث.

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