بوفال مطلوب بقوة في الدوري السعودي

هبة سبور – وكالات

كشفت تقارير صحفية أن الدولي المغربي ولاعب سيلتا فيغو الإسباني سفيان بوفال محط إهتمام نادي النصر السعودي والذي يرغب في التعاقد معه في هذا المركاتو الصيفي،ليكون ثالث لاعب مغربي في الفريق بعد أمرابط وحمد الله.

يذكر ان اللاعب البالغ من العمر 25 سنة مزال مرتبط بعقد إحترافي مع ساوثهامبتون الإنجليزي وسينتهي عقد اعارته لسيلطا فيغو هذا الصيف ،وتصل قيمة اللاعب المالية في بورصة اللاعبين 12 مليون يورو.

وبصم بوفال على أداء رائع في الليغا الإسبانية بعدما خاض 34 مباراة نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

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