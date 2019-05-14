طقس الثلاثاء .. استمرار ارتفاع حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس الحار بالسهول الشمالية و الوسطى، داخل سوس و الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

كما يتوقع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الوسطى والجنوبية.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب الركامية والضعيفة الاستقرار، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة مع رعد محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط و السفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال النهار بالسواحل الوسطى والسماء قليلة السحب إلى صافية فيما تبقى من أرجاء البلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية شرقية بالبوغاز، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية و ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق، مع زوابع رملية محلية ستهم شرق الأقاليم الجنوبية.

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